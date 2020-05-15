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Газета "Кишиневские новости"

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Мексика достигла пика по зараженным за сутки

15 мая
16:41 2020
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Мексика достигла пика по числу граждан, заразившихся коронавирусом за сутки, сообщает BBC.

В четверг было зарегистрировано 2409 новых случаев заражения, что стало первым превышением отметки в 2000. Общее число больных теперь равняется 40 000 человек. Представители системы здравоохранения Мексики описывают ситуацию, как «самый тяжелый момент на этапе первой волны эпидемии».

Вопреки предостережениям о дальнейшем распространении инфекции, на следующий понедельник назначено возобновление работы таких ключевых индустрий как добыча полезных ископаемых, строительство и автомобильная промышленность. В конце апреля больницы Мехико подтвердили, что вынуждены отказывать в принятии новых пациентов из-за нехватки оборудования.

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