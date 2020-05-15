Главный редактор Экономической газеты «Логос пресс» Дмитрий Калак подверг сомнению законность назначения судей Конституционного суда

Калак отметил, что “диванные эксперты” активно продвигают идею, что “беспристрастные судьи” КС руководствовались исключительно Основным законом, и сомнений в их честности и неангажированности не может быть. В связи с этим он задает ряд вопросов.

«1. Разве в Конституции прописаны процедуры заключения кредитных соглашений, что КС на основе нарушения этих процедур признал соглашение неконституционным?

2. При назначении этих самих судей КС, насколько помнится, тоже были нарушены процедуры, по поводу чего громко возмущались те же Сырбу и Чеботарь, а также Уланов из партии “ШОР”. Может, тогда и назначение этих судей признать неконституционным?

3. На сайте самого КС давно уже нет информации на русском языке, что противоречит законодательству РМ. У нас “самому справедливому” суду закон не писан?» – задает резонные вопросы Дмитрий Калак.