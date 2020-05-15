Игорь Додон заявил, что с приходом Иона Чебана в мэрию, в столице появился порядок

В ходе передачи «Президент отвечает» глава государства сказал, что Кишинев теперь выглядит лучше, так как градоначальник занимается проблемами столицы, а не политикой.

«Мне кажется, что в Кишиневе дела движутся хорошо. Понятно, что все хотят, чтобы было еще лучше, но я вижу, что наводят порядок, идет ремонт, работают в парках. Вместе с партнерами справа приняли решение обновить автопарк, что является правильным решением. Это происходит благодаря генеральному примару, который отказался от геополитической борьбы, что является правильным. Он не воюет с немцами или с русскими. Он занимается проблемами Кишинева», – сказал Игорь Додон.