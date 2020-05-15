Бывший сотрудник Министерства здравоохранения США Рик Брайт предостерег Конгресс, что из-за коронавируса Америка стоит на пороге «самой суровой зимы в современной истории», сообщают BBC.

Иммунолог и глава государственной программы США по разработке вакцины против вируса Рик Брайт был отстранен от работы в прошлом месяце. Президент США Дональд Трамп снял ученого с должности после того, как Брайт отказался участвовать в продвижении лекарства, не прошедшего тестирование.

Во время своего выступления в Конгрессе США Брайт обвинил правительство в бездействии, из-за которого в начале эпидемии «было потеряно много жизней». Президент Трамп в ответ назвал ученого «недовольным» сотрудником.