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Газета "Кишиневские новости"

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Пособие по безработице в 2775 леев уже получили 25 тыс. человек

15 мая
15:36 2020
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Об этом сообщил президент Игорь Додон

По словам главы государства, среди получателей 10-15 тысяч патентообладателей. А теперь рассматривается следующий шаг – отмена оплаты арендованных на рынках мест за период чрезвычайного положения.

Напомним: пособие в размере 2775 леев в период действия ЧП могут получить патентообладатели, а также безработные, включая вернувшихся из-за рубежа. Такое решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям. После обращения группы Канду, фракций ПДС и Платформы DA Конституционный суд аннулировал антикризисный план по поддержке населения и предпринимателей. Позже Комиссия по ЧС во главе с премьером Кику распорядилась выплатить пособия по безработице, а также применить ряд других мер, аннулированных КС.

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