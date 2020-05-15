Об этом сообщил президент Игорь Додон

По словам главы государства, среди получателей 10-15 тысяч патентообладателей. А теперь рассматривается следующий шаг – отмена оплаты арендованных на рынках мест за период чрезвычайного положения.

Напомним: пособие в размере 2775 леев в период действия ЧП могут получить патентообладатели, а также безработные, включая вернувшихся из-за рубежа. Такое решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям. После обращения группы Канду, фракций ПДС и Платформы DA Конституционный суд аннулировал антикризисный план по поддержке населения и предпринимателей. Позже Комиссия по ЧС во главе с премьером Кику распорядилась выплатить пособия по безработице, а также применить ряд других мер, аннулированных КС.