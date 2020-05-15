В Приднестровье прибыли представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ, сообщают местные средства массовой информации.

Делегация знакомится с тем, как на левобережье Днестра противодействуют распространению коронавируса. Сотрудница “Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии” г.Москвы Татьяна Руженцова констатировала “высокий уровень проведения дезинфекционных мероприятий и хорошее качество работы медицинского персонала госпиталей, где размещены инфицированные”.