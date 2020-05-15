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Газета "Кишиневские новости"

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Нидерланды и США против русского языка в Молдове

15 мая
12:06 2020
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На официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) размещена информация о том, как чиновники намерены упростить процесс голосования на выборах депутатов парламента или президента.

С подачи Агентства США по международному развитию, посольств Великобритании и Нидерландов, в рамках проекта “Консолидация демократии в Молдове посредством инклюзивных и транспарентных выборов”, предлагается печатать избирательные бюллетени только на государственном языке. Эксперты из-за кордона рекомендуют использовать русский язык лишь в случае проведения референдума. В проекте, выложенном на сайте ЦИКа, говорится: для того чтобы разобраться за кого голосовать, “глубокого знания языка не надо”.

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