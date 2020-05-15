Эту идею президент высказал в ходе передачи «Президент отвечает». Глава государства призвал общество высказаться по этому поводу, заявив, что готов подписать на будущей неделе соответствующий указ.

«Я думаю, что в контексте пандемии и того, как медицинские работники справляются с этой проблемой, это было бы хорошим делом. Если вы согласны с этим подходом, напишите мне, и, возможно, уже на будущей неделе я подпишу указ», – сказал Игорь Додон.

Напомним, что по инициативе президента страны 2019 год был Годом семьи, а 2018 – Годом Штефана чел Маре.