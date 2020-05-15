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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон предложил назвать 2020 г. Годом медицинских работников

15 мая
11:56 2020
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Эту идею президент высказал в ходе передачи «Президент отвечает». Глава государства призвал общество высказаться по этому поводу, заявив, что готов подписать на будущей неделе соответствующий указ.

«Я думаю, что в контексте пандемии и того, как медицинские работники справляются с этой проблемой, это было бы хорошим делом. Если вы согласны с этим подходом, напишите мне, и, возможно, уже на будущей неделе я подпишу указ», – сказал Игорь Додон.

Напомним, что по инициативе президента страны 2019 год был Годом семьи, а 2018 – Годом Штефана чел Маре.

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