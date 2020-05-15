«Когда увидите прокуроров – не удивляйтесь», – предупредил Игорь Додон тех, кто пытается подкупить депутатов ДПМ и ПСРМ

В передаче «Президент отвечает» глава государства заявил, что есть четкая информация о том, что отдельным парламентариям – социалистам и демократам – делают «предложения» как группа PRO Moldova, так и Партия «Шор». Также президент обнародовал суммы, которые предлагаются местным избранникам за выход из Демпартии.

«Предлагаете 10 тыс. долларов мэру за то, чтобы перейти к вам, и тысячу или две леев сельским советникам. 20-30 тыс. – районным советникам. Мы знаем об этом», – рассказал Игорь Додон. Глава государства сообщил, что коалиция ПСРМ-ДПМ располагает солидным большинством из 54 депутатов и голосом независимого избранника, который поддерживает правительство. Если парламентское большинство развалится, в Молдове возможны досрочные выборы, заявил президент.