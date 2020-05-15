Перед парламентскими выборами необходимо принять закон, запрещающий переход депутата из одной фракции в другую, считает президент Игорь Додон, предложив законодательно запретить политический туризм. В ходе передачи «Президент отвечает» он заявил, что эту норму нужно одобрить до следующих парламентских выборов.

«Принять закон, который запрещает переход депутата из одной фракции в другую. Я знаю, что это должно быть прописано в Конституции, но давайте подумаем о наказании. Например, в течении 4-х лет нельзя создавать другую фракцию. Пусть гуляют по коридорам парламента. Возмещение расходов на избирательную кампанию партии, которая его продвигала, и другие санкции», – сказал Додон. Свою позицию глава государства озвучил в контексте массового выхода депутатов из фракции ДПМ и перехода их в группу PRO Moldova и Партию «Шор».

«Цель этих двух группировок – Шора и Канду – объединить вокруг себя 25 депутатов, чтобы лишить большинства ПСРМ-ДПМ и начать переговоры и с левыми, и с правыми политформированиями. Так поступил и Плахотнюк в 2010 году, когда устроил торг с Ворониным и Филатом. Знаете, что случилось с Ворониным и Филатом? Где они сейчас?» – напомнил Игорь Додон.