Однако значительная часть ограничений останется в силе

Комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила о санитарно-эпидемиологических мерах на последующий период и утвердила список ограничений до конца 2020 года.

Комиссия уполномочена запретить организацию и участие в демонстрациях, мероприятиях, массовых собраниях с участием более 50 человек.

В период c 15 мая по 31 декабря 2020 года физические и юридические лица, осуществляющие все виды пассажирских перевозок, обязаны обеспечить строгое соблюдение мер профилактики и контроля вируса COVID-19.

Торговые центры и рынки в Кишиневе и Бельцах будут закрытыми до 30 июня.

До 30 мая остается в силе ограничение для выхода на улицу лицам старше 63 лет, за исключением экстренных случаев.

Запрет на собрание людей в группы более 3 человек может сохраниться до 30 июня. До 30 июня нахождение на игровых и спортивных площадках может ограничиваться.

Детские сады откроются только 1 сентября. С 16 мая разрешена работа парикмахерских, но с соблюдением строгих санитарных мер.