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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Вода на Марсе – правда или вымысел?

14 мая
22:01 2020
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Вопрос о существовании воды на Марсе всегда интересовал  исследователей. Обнаружено немало подтверждений, что на этой планете в изобилии существовалиреки, озера и даже океаны. 

Однако в наши дни планета Марс покрыта льдом и пылью, потому маловероятно существование большого количества воды на поверхности, если она вообще есть. 

Но когда-то Марс был теплее и имел достаточно жидкости, чтобы поддерживать жизнь. Вот почему эксперты говорят о вероятности на Красной планете внеземной жизни. 

Недавно орбитальным аппаратом NASA с помощью техники с высоким разрешением были сделаны подробные снимки скалистого марсианского обрыва, демонстрирующие, что он образовался реками. Правда, произошло это более 3,7 миллиарда лет назад. Приблизительно тогда же, когда и начиналась жизнь на Земле. 

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