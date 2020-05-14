Вопрос о существовании воды на Марсе всегда интересовал исследователей. Обнаружено немало подтверждений, что на этой планете в изобилии существовалиреки, озера и даже океаны.

Однако в наши дни планета Марс покрыта льдом и пылью, потому маловероятно существование большого количества воды на поверхности, если она вообще есть.

Но когда-то Марс был теплее и имел достаточно жидкости, чтобы поддерживать жизнь. Вот почему эксперты говорят о вероятности на Красной планете внеземной жизни.

Недавно орбитальным аппаратом NASA с помощью техники с высоким разрешением были сделаны подробные снимки скалистого марсианского обрыва, демонстрирующие, что он образовался реками. Правда, произошло это более 3,7 миллиарда лет назад. Приблизительно тогда же, когда и начиналась жизнь на Земле.