Все высшие руководители индустрии мобильных телефонов пользуются моделями собственных компаний. Отказ от этого принципа считается дурным тоном.

Однако глава Xiaomi Лэй Цзюнь для публикации своего поста в соцсети Weibo с рекомендациями к прочтению некоторых книг использовал… iPhone. Функция, встроенная в соцсеть это немедленно отобразила.

Позже публикация была удалена и вновь размещена уже с Mi 10 Pro. Тем не менее, благодаря интернету, пользователи успели зафиксировать прокол Лэй Цзюнь.

Вряд ли спасло ситуацию то, что партнёр Xiaomi Пан Цзютан попытался оправдаться тем, что для многоплановой оценки рынка топ-менеджеры якобы должны использовать технику иных производителей.