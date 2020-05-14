На днях потребители обнаружили необычную функцию. Фотокамера новоизобретённого телефона делает обыкновенные вещи прозрачными. Возможно это благодаря фотокамере с разрешением 5 Мп с фотохромным фильтром. Со слов блогеров, аппарат Oneplus 8 Pro способен сделать темные объекты прозрачными. На фото и видео наблюдается просвечивание пластика и стекла. Чтобы активировать эту функцию на Oneplus 8 Pro, достаточно выбрать фильтр Photochrome в настройках. Заявляется также, что инфракрасное излучение светодиодов, невидимое человеческому глазу, фотокамера также способна фиксировать.