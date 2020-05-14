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Газета "Кишиневские новости"

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«Termoelectrica» может снизить тарифы на горячую воду и тепло

14 мая
21:06 2020
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Президент Игорь Додон в ходе визита на предприятие «Termoelectrica» обсудил с его руководством проекты по повышению эффективности системы централизованного теплоснабжения.

«Приветствовал усилия предприятия для повышения эффективности работы, с тем чтобы улучшить качество и доступность услуг по поставке тепловой энергии населению Кишинева. В то же время подчеркнул важность того, чтобы реализованные проекты привели к снижению цен на тепловую энергию для конечного потребителя», – заявил глава государства.

Гендиректор «Termoelectrica» Вячеслав Ени попросил помощи у президента для привлечения источников финансирования с целью продолжения новых проектов по улучшению эффективности системы централизованного снабжения тепловой энергией. Ени также сообщил, что, благодаря принятым мерам, предприятие сумело выплатить поставщикам природного газа около 561 млн леев из тех трёх миллиардов леев долгов, образовавшихся до 2015 года.

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