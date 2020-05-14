В среду, 15 мая 2020 года, православная церковь отмечает День Бориса и Глеба Сеятелей. Дата по старому стилю: 2 мая. История этого первого православного праздника берет начало в 1115 году.

Борис и Глеб были младшими сыновьями князя Владимира. Родились они чуть раньше крещения на Руси. Братья были хорошо образованными и глубоко верующими.

Позднее отец отправил их правителями Ростова и Мурома. Подданные любили их за мудрость и справедливость.

Однако, когда князь Владимир оказался при смерти, старший сын Святополк объявил себя Великим князем Киевским. Дабы избавить себя от конкурентов на трон, Святополк подослал к Борису убийц. Та же судьба ждала и Глеба.

Братья, вопреки традициям, не развязали междоусобицу, не пошли на убийство Святополка, оставшись навсегда в памяти русской.

Русская и Константинопольская церкви канонизировали Бориса и Глеба, объявив их первыми святыми.

На Руси верили, что Святые Борис и Глеб защитят всех, кто вспомнит о них в молитвах.

Что запрещено делать 15 мая 2020 года?

Предки считали, что в этот день нельзя тратить деньги. Надо, чтобы к вечеру этого дня в кошельке осталось хоть несколько, пусть и мелких, купюр. Иначе в будущем появится необходимость финансовой поддержки.

Ни в коем случае нельзя пересчитывать деньги после заката солнца – это грозит не просто финансовыми проблемами, а полной нищетой.

Не следует класть в кошелек вместе с деньгами чеки, иначе можно привлечь к себе лишние расходы.

Не рекомендуется после ухода гостей убирать – по примете, деньги уйдут вместе с ушедшими визитерами. Традиции и обряды

В этот день обычно высаживают семена тыквы, огурцов, кабачков.

В старину девушки рано утром шли к берегу реки или в лес и умывались росой с берез, чтобы продлить молодость и сохранить красоту.

Еще существовала традиция к концу дня устраивать застолье, а потом разжигать костры и пускаться в пляски. Приметы

Солнечный теплый день обещает хороший урожай, а пение соловья предвещает в последующие дни прохладу.

15 мая самый благоприятный день для торговли. Если сделка совершается в этот день, весь год будет приносить отличные доходы.

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