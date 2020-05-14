Луна находится в Рыбах, что обещает жителям Земли эмоционально напряженный день

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 15 мая?

Луна находится в Рыбах, что обещает жителям Земли эмоционально напряженный день. 15 мая отложите все важные дела, так как потеряете много энергии, а результат будет нулевым. Займитесь чем-то рутинным, не требующим титанических усилий. Убывающая Луна принесет усталость, потому стоит поберечь силы. Для людей активных, занятых в бизнесе, день будет пронизан отрицательной энергией – вы просто кожей будет ощущать напряжение в воздухе. Не поддавайтесь на провокации людей, жаждущих драки. Усмирите свое желание ответить агрессией на выпады недоброжелателей – это может для вас плохо закончиться. Ну, а людям творческим Луна в Рыбах сулит очень плодотворный рабочий день.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!