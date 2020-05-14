По Святцам 15 мая День Ангела у Афанасия, Бориса, Глеба, Давида, Зои, Михаила, Романа. Рожденные в этот день обладают прекрасными организаторскими способностями. Они рассудительны и способны достичь высокого положения, благодаря неплохими стратегическим качествам. Именинники обаятельны и харизматичны. Главное – не воспринимать житейские проблемы как вселенские трагедии, это может испортить жизнь и им самим, и окружающим.

Поздравляем именинников!