Столичная примэрия опубликовала отчет рабочей группы мунсовета по вопросу обновления парка общественного транспорта

Советник генерального примара и секретарь рабочей группы Владимир Митру отметил, что муниципию срочно необходимы новые автобусы. Он подчеркнул также, что об этом мунсовет просят и примары пригородов.

Проект по закупке и сборке 100 новых автобусов будет рассмотрен на заседании мунсовета 19 мая.

Митру также предложил 19 мая на заседании инициировать создание рабочей группы по внедрению электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте, что позволит избавиться от многих проблем в этой сфере.

Напомним: на сегодняшний день одна из самых серьезных проблем пригородов муниципия Кишинев – острая нехватка общественного транспорта. В связи с этим генпримар Ион Чебан обратился ко всем членам мунсовета с призывом на заседании 19 мая проявить политическую зрелость и единогласно проголосовать за закупку и сборку автобусов для столицы.