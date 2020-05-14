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Газета "Кишиневские новости"

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Кишинев ждет 100 новых автобусов

14 мая
18:46 2020
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Столичная примэрия опубликовала отчет рабочей группы мунсовета по вопросу обновления парка общественного транспорта

Советник генерального примара и секретарь рабочей группы Владимир Митру отметил, что муниципию срочно необходимы новые автобусы. Он подчеркнул также, что об этом мунсовет просят и примары пригородов.

Проект по закупке и сборке 100 новых автобусов будет рассмотрен на заседании мунсовета 19 мая.

Митру также предложил 19 мая на заседании инициировать создание рабочей группы по внедрению электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте, что позволит избавиться от многих проблем в этой сфере.

Напомним: на сегодняшний день одна из самых серьезных проблем пригородов муниципия Кишинев – острая нехватка общественного транспорта. В связи с этим генпримар Ион Чебан обратился ко всем членам мунсовета с призывом на заседании 19 мая проявить политическую зрелость и единогласно проголосовать за закупку и сборку автобусов для столицы.

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