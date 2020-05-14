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Газета "Кишиневские новости"

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Медики Румынии получили благодарственные грамоты

14 мая
18:46 2020
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Врачи и медсёстры из Румынии, работающие в больнице «Святой Архангел Михаил» в Кишиневе, получили благодарственные грамоты. Глава столицы Ион Чебан вручил их сегодня медперсоналу от имени примэрии Кишинева и поблагодарил за сотрудничество и помощь в лечении пациентов с COVID-19.

«Мы благодарны за поддержку и помощь, оказанные нам Румынией во время пандемии. Мы по-прежнему открыты для обмена опытом. Муниципальная клиническая больница «Святой Архангел Михаил» наладит сотрудничество с Уездной клинической больницей скорой помощи округа Арад, и позднее между сторонами будет подписано соответствующее соглашение», – уточнил Ион Чебан.

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