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Газета "Кишиневские новости"

Cпорт

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Грабители напали с ножом на футболиста сборной Англии Деле Алли

14 мая
18:41 2020
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По информации bbc.com, в дом полузащитника “Тоттенхэм Хотспур”, который является еще и игроком сборной Англии, ночью со вторника на среду проникли грабители. Инцидент произошел на севере Лондона. Пострадал сам Деле Алли, находящийся на карантине. 24-летний спортсмен получил легкие травмы лица от ножа грабителя, а также лишился драгоценностей и пары дорогих часов. Полиция Лондона расследует случившееся, но пока безрезультатно.

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