По информации bbc.com, в дом полузащитника “Тоттенхэм Хотспур”, который является еще и игроком сборной Англии, ночью со вторника на среду проникли грабители. Инцидент произошел на севере Лондона. Пострадал сам Деле Алли, находящийся на карантине. 24-летний спортсмен получил легкие травмы лица от ножа грабителя, а также лишился драгоценностей и пары дорогих часов. Полиция Лондона расследует случившееся, но пока безрезультатно.