«Затягивается веревка вокруг шеи», – так прокомментировал депутат ПСРМ Григоре Новак последнее заявление президента Игоря Додона по делу о краже миллиарда и концессии аэропорта.

«Теперь становится ясным, почему Канду настолько возбужденный и нервный… Проблема не только в том, что беглецы Плахотнюк и Шор останутся без международного аэропорта, являющегося очень сладким куском с финансовой точки зрения, но и в том, что эти двое уже чувствуют запах тюремных камер», – написал Новак в социальной сети.

Депутат ПСРМ объяснил, что, согласно представленной президентом информации, кража миллиарда готовилась бывшими членами Национальной комиссии по финансовым рынкам, премьерами и министрами экономики.

«Наверное, вы помните, кто был, к примеру, в тот период министром экономики – с лета 2014 по январь 2015 года? Правильно, Канду возглавлял министерство», – пояснил Новак.

«Теперь становится ясным, почему Плахотнюк, Шор, Канду и их окружение делают все возможное, чтобы отправить правительство Иона Кику в отставку. Политическая нестабильность даст им шанс вернуться к власти совместно с Санду, Нэстасе и избежать тюремной камеры», – рассуждает парламентарий.