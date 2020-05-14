Два года назад, 14 мая 2018 года, на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи Республика Молдова получила статус наблюдателя

Об этом важном событии напомнил согражданам глава государства Игорь Додон.

«Сотрудничество с ЕАЭС началось в апреле 2017 года с подписания Меморандума, и спустя год наши партнеры из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России единогласно поддержали заявку Республики Молдова!

За это время наша страна увеличила объем экспорта в страны ЕАЭС – в частности, в 2019 году рост составил 6% в сравнении с предыдущим годом. Это служит убедительным доказательством правильности выбранного курса. А сегодня, в период пандемического кризиса, ударившего по всем странам, партнеры из ЕАЭС оказывают нам посильную помощь в борьбе с распространением вируса», – написал по этому поводу в соцсетях Игорь Додон.