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Газета "Кишиневские новости"

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ЕАЭС оказывают Молдове посильную помощь в борьбе с эпидемией

14 мая
16:36 2020
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Два года назад, 14 мая 2018 года, на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи Республика Молдова получила статус наблюдателя

Об этом важном событии напомнил согражданам глава государства Игорь Додон.

«Сотрудничество с ЕАЭС началось в апреле 2017 года с подписания Меморандума, и спустя год наши партнеры из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России единогласно поддержали заявку Республики Молдова!

За это время наша страна увеличила объем экспорта в страны ЕАЭС – в частности, в 2019 году рост составил 6% в сравнении с предыдущим годом. Это служит убедительным доказательством правильности выбранного курса. А сегодня, в период пандемического кризиса, ударившего по всем странам, партнеры из ЕАЭС оказывают нам посильную помощь в борьбе с распространением вируса», – написал по этому поводу в соцсетях Игорь Додон.

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