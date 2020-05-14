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Газета "Кишиневские новости"

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“Действие и солидарность” ищет голоса депутатов Молдовы

14 мая
16:26 2020
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В Партии “Действие и солидарность” готовятся к тому, чтобы потребовать отставки правительства Иона Кику, об этом на пресс-конференции поведала журналистам председатель формирования Майя Санду.

При этом бывший премьер откровенно заявила: “Пока у нас нет нужного числа голосов в парламенте, чтобы назначить новый кабинет министров”. В партии еще не определились с тем, кто мог бы возглавить новое правительство, уточнила председатель “Действия и солидарности”. После того журналисты, пишущие на тему политики, сделали вывод, что с бывшими коллегами по избирательному блоку ACUM – «Платформой “Достоинство и правда”» – Санду не согласовывает свои стратегические планы.

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