В Партии “Действие и солидарность” готовятся к тому, чтобы потребовать отставки правительства Иона Кику, об этом на пресс-конференции поведала журналистам председатель формирования Майя Санду.

При этом бывший премьер откровенно заявила: “Пока у нас нет нужного числа голосов в парламенте, чтобы назначить новый кабинет министров”. В партии еще не определились с тем, кто мог бы возглавить новое правительство, уточнила председатель “Действия и солидарности”. После того журналисты, пишущие на тему политики, сделали вывод, что с бывшими коллегами по избирательному блоку ACUM – «Платформой “Достоинство и правда”» – Санду не согласовывает свои стратегические планы.