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Газета "Кишиневские новости"

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Нейтралитет – источник бед Молдовы?

14 мая
16:26 2020
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Такое мнение бывший премьер и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду высказала в интервью ведущему украинской теле/интернет программы “Гордон”.

Оппозиционный политик обвинила власти Молдовы и президента Игоря Додона в том, что они подыгрывают Кремлю. По ее словам, социалисты хотят подтвердить “международно-гарантированный нейтралитет страны” для того, чтобы Молдова никогда не вступила в НАТО. “Думаю, ровно то же самое Россия стремится проделать и с Украиной”, – сделала глубокомысленный вывод Санду.    

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