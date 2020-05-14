Такое мнение бывший премьер и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду высказала в интервью ведущему украинской теле/интернет программы “Гордон”.

Оппозиционный политик обвинила власти Молдовы и президента Игоря Додона в том, что они подыгрывают Кремлю. По ее словам, социалисты хотят подтвердить “международно-гарантированный нейтралитет страны” для того, чтобы Молдова никогда не вступила в НАТО. “Думаю, ровно то же самое Россия стремится проделать и с Украиной”, – сделала глубокомысленный вывод Санду.