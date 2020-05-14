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Газета "Кишиневские новости"

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Польша назначила Китай… врагом

14 мая
16:26 2020
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Президент Польши Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, сообщает “Военное обозрение”.

Согласно документу, главным неприятелем Варшавы является Москва, а точнее политика, проводимая российской властью. Для того чтобы противостоять «врагу», в стратегии предлагается усилить взаимодействие с блоком НАТО и увеличить отчисления на оборону до двух с половиной процентов от внутреннего валового продукта. Вторым противником Польши назначен Китай, “который вступил в противостояние с США”. Между тем, Варшаву от Пекина отделяют 6636 километров.

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