С недавнего времени Украинский институт национальной памяти возглавил Антон Дробович. На минувшей неделе он провел для школьников онлайн-лекцию, посвященную Второй мировой войне, сообщает “Военное обозрение”.

По словам “историка”, инициаторами войны были Германия и СССР. По ее результатам Советский Союз оккупировал половину Европы, уверен Дробович. Он считает: в общественном пространстве ни в коем случае нельзя использовать термин “Великая Отечественная война”. То, что происходило в период между 1941 и 1945 годами, надо называть немецко-советская война. При этом Дробович не объяснил, на чьей стороне тогда сражались англо-американские войска, высадившиеся в Сицилии в 1943-м, и во Франции в 1944-м годах.