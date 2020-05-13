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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Новые сериалы от Netflix. Что посмотреть на карантине

13 мая
23:06 2020
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Для кого-то карантин продолжается, для кого-то подходит к концу, но потоковый сервис мультимедиа Netflix не даст заскучать ни тем ни другим! Buzzfeed составил подборку интересных сериалов для просмотра.

«Соболезную вашей утрате» – два сезона о том, как Ли Шоу (Элизабет Олсен) справляется со скорбью от утраты мужа и пытается заново собрать свою жизнь. Жизнеутверждающий сериал о простом, житейском.

«Стыд: Остин» – американская адаптация нашумевшего скандинавского сериала «Стыд» -рассказывает историю жизни подростков. Они ищут свое место в жизни, переживают первые серьезные чувства и сталкиваются с неожиданными поворотами судьбы.

«Дэйв» – новенькая комедия о невротике, который убежден, что ему предначертано стать величайшим рэпером всех времен.

«Программисты» – компьютерный инженер Лили Чан начинает подозревать руководство компании, в которой работает, в смерти своего парня. Разгадывая эту тайну, она наталкивается на секретное подразделение, которым заведует загадочный Форест…

«Пять точек» – драма прямиком из Чикаго. Сюжет раскрывает «событие» с точки зрения каждого из пяти главных героев – учеников старшей школы – и постепенно, благодаря фрагментам из рассказов каждого персонажа, картина складывается в единое целое.

Приятного просмотра!

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