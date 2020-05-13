В четверг, 14 мая 2020г., в Кишиневе погода будет такой:

ночью температура воздуха +10°C, осадков не ожидается, ветeр умеренный, небо чистое;

ранним утром, в районе 6 часов, возможны слабые осадки, к 9 часам воздух прогреется до +16°C, осадков не ожидается, ветeр умеренный, небо чистое, небольшие облака;

днём воздух прогреется: к полудню до 23°C, а к 18.00 до +27°C, осадков не ожидается, ветeр умеренный, небо чистое;

вечером температура воздуха немного опустится – до +22°C, ветeр немного стихнет.