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Газета "Кишиневские новости"

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Погода в Кишиневе 14 мая 2020. Как одеться?

Погода в Кишиневе 14 мая 2020. Как одеться?
13 мая
22:46 2020
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В четверг, 14 мая 2020г., в Кишиневе погода будет такой:

ночью температура воздуха +10°C, осадков не ожидается, ветeр умеренный, небо чистое;

ранним утром, в районе 6 часов, возможны слабые осадки, к 9 часам воздух прогреется до +16°C, осадков не ожидается, ветeр умеренный, небо чистое, небольшие облака;

днём воздух прогреется: к полудню до 23°C, а к 18.00 до +27°C, осадков не ожидается, ветeр умеренный, небо чистое;

вечером температура воздуха немного опустится – до +22°C, ветeр немного стихнет.

Рекомендуемая одежда: туфли или босоножки, кроссовки, блузка или футболка с короткими рукавами, легкое платье, тонкая трикотажная кофта с длинными рукавами, которая пригодится в утренние часы.

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