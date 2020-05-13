Вчера в сети появились фотографии Софи Тернер с мужем Джо Джонасом, на которых заметен округлившийся животик популярной британской актрисы, дебютировавшей в «Игре Престолов». Эта роль принесла актрисе мировую известность и признание.

В мае 2019 года певец Джо Джонас и Софи Тернер сыграли свадьбу. В начале февраля уже этого года интернет взорвался заявлениями о беременности актрисы. Споры не утихали до вчерашнего дня, когда папарацци поймали пару на прогулке.

Buzzfeed передает, что Тернер и Джонас пока не давали официальных комментариев.