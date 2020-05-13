В среду, 14 мая 2020 года, православная церковь чтит память Еремея Запашника. Дата по старому стилю: 1 мая

Иеремия – второй из четырех великих пророков, о которых упоминается в Ветхом Завете. Праздник получил название по имени святого. Родился он в семи километрах от Иерусалима, а его пророческая деятельность приходилась на период Иудейского царства. По воле Всевышнего он надел деревянное, а затем металлическое ярмо, что должно было символизировать предстоящее рабство иудеев. Святого Иеремию убили его земляки за пророчество об истреблении иудеев.

Свое прозвище в народе святой получил потому, что в мае на Руси шли главные работы в селах – пахотные и посевные в полях. Из-за крайне тяжелых условий труда крестьяне часто обращались к небесной помощи. Их поддерживала вера в то, что в это время сам пророк Иеремия запрягает свою колесницу и приходит на помощь к тем, кто обращается к нему с молитвой.

Что запрещено делать 14 мая 2020 года?

В День Еремея ни в коем случае нельзя давать взаймы деньги или что-либо другое, даже хлеб. Считалось, что, если нарушить эту заповедь, год не будет плодородным. Жителям городов отказ от этого запрета сулит немалые неприятности.

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Приметы в День Еремея Запашника

Если на Еремея (Иеремия) день ясный, то уборке хлеба также будет сопутствовать благоприятная погода. Существовало поверье, что от того, как выглядят муравьи (они должны быть чистыми и сытыми), зависит урожай пшеницы.