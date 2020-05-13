Праздник, пришедший из глубины веков

Пролетье или Гулёный день праздновали еще древние славяне. Они его называли также Проводами весны. 1 мая (14 мая по-новому) заканчивали пахать – начиналась подготовка к севу. В этот день славянский бог плодородия Ярило гулял по полям, и там, где он прошел, появлялись всходы. А еще в этот день древние славяне чествовали богиню плодородного лета Живу, которую по окончании праздника называли уже Майей Златовлаской. В этот день проводились обряды на пробуждение и плодородие земли, а в каждой деревне – на здоровье и благополучие жителей, выбиралось время начала сева.

Этот праздник всегда встречали радостью и безудержным весельем. А главным символом наступившего лета были костры, у которых до глубокой ночи продолжались гулянья!