Как депутаты PRO Moldova и Партии «ШОР» используют Конституционный суд для защиты своих интересов

Такое мнение высказал депутат ПСРМ Григоре Новак в социальной сети. Социалист считает, что обращение депутата Сергея Сырбу в КС с требованием высказаться о полномочиях Высшего совета безопасности, появилось не случайно сразу после того, как президент Игорь Додон объявил повестку дня ВСБ, включающую вопросы о краже миллиарда и концессии аэропорта.

«Группа PRO-ȘOR открыто борется за то, чтобы защитить похитителей миллиарда и тех, кто украл аэропорт. Они потеряли стыд, чувство меры, уважение к обворованному народу, который ждет возвращения денег и наказания виновных», – написал Новак.