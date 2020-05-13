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Газета "Кишиневские новости"

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Кто срывает правду о краже $1 млрд и концессии аэропорта в Молдове?

Кто срывает правду о краже $1 млрд и концессии аэропорта в Молдове?
13 мая
21:11 2020
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Как депутаты PRO Moldova и Партии «ШОР» используют Конституционный суд для защиты своих интересов

Такое мнение высказал депутат ПСРМ Григоре Новак в социальной сети. Социалист считает, что обращение депутата Сергея Сырбу в КС с требованием высказаться о полномочиях Высшего совета безопасности, появилось не случайно сразу после того, как президент Игорь Додон объявил повестку дня ВСБ, включающую вопросы о краже миллиарда и концессии аэропорта.

«Группа PRO-ȘOR открыто борется за то, чтобы защитить похитителей миллиарда и тех, кто украл аэропорт. Они потеряли стыд, чувство меры, уважение к обворованному народу, который ждет возвращения денег и наказания виновных», – написал Новак.

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