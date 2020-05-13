Премьер-министр Ион Кику подтвердил на заседании правительства, что чрезвычайное положение, введенное 17 марта в связи с распространением коронавируса будет отменено 15 мая

Однако глава правительства уточнил, что часть ограничений останется в силе, чтобы не допустить роста числа инфицированных людей.

«Мы не будем выступать с инициативой по расширению этого режима. Но после 15 мая санитарно-эпидемиологические ограничения, установленные Комиссией по чрезвычайным ситуациям (CSE), не будут автоматически отменены. Соответствующие ограничения будут сняты по решению Национальной комиссии общественного здравоохранения (CNSP), если обстоятельства позволят это», – сказал премьер-министр.

Премьер-министр объявил, что в четверг, 14 мая, когда чрезвычайное положение еще будет действовать, состоится последняя встреча Комиссии по ЧС, на которой будет решено, какие ограничения будут сняты, а какие останутся в силе.

«Вирус не исчез. У нас еще есть много новых подтвержденных случаев, хотя мы довольны количеством излеченных. Но медицинская система остается под давлением», – сказал Кику.

Премьер поблагодарил всех коллег, которые работали в CSE, CNSP, в окружных комиссиях и во всех мэриях за «большую работу по минимизации последствий пандемии».