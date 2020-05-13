Президент Молдовы пообещал в скором времени выйти с такой законодательной инициативой

Сегодня глава государства посетил Чимишлийский район, где обсудил с председателем района Михаилом Олэреску социально-экономическое положение, в том числе в сельском хозяйстве и перспективы ремонта дорог и дорожной инфраструктуры.

В Чимишлийской районной больнице глава государства изучил эпидемиологическую ситуацию, которая остается одной из наиболее благоприятных в сравнении с другими регионами Молдовы. По данным администрации больницы, за время эпидемии здесь были госпитализированы 24 человека, а в настоящее время находятся только 12 пациентов с коронавирусом, еще трое под подозрением; четыре человека вылечились, трое умерли.

В то же время было подчёркнуто, что медицинские учреждения района нуждаются в кадрах, поскольку сейчас штат укомплектован на 60-70%, и это преимущественно лица пенсионного и предпенсионного возраста.

Кроме того, Игорь Додон посетил городскую станцию скорой медицинской помощи, построенную несколько лет назад на бюджетные деньги. Здесь созданы хорошие условия работы для персонала, постоянно дежурят четыре машины скорой помощи.

Президент поблагодарил медицинских работников за колоссальные усилия по борьбе с распространением коронавируса. Он сообщил, что в скором времени внесет законодательную инициативу о повышении в два раза зарплат врачам и всему медицинскому персоналу Молдовы.