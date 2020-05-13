Парламентская Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету утвердила на сегодняшнем заседании инициативу о проведении президентских выборов 1 ноября 2020 года

Пленум парламента должен принять окончательное решение.

Напомним, в понедельник глава государства Игорь Додон заявил, что предложит парламенту назначить дату президентских выборов на 1 ноября 2020 года. Через несколько часов ПСРМ зарегистрировала в парламенте соответствующий проект.