В Бразилии зарегистрировано рекордное количество смертей за сутки из-за коронавируса, сообщают представители министерства здравоохранения страны.

По официальным данным, во вторник умер 881 человек. Общее количество смертей достигло 12 400 человек, что делает Бразилию шестым государством, наиболее пострадавшим от вируса.

Эксперты склонны верить, что реальные цифры значительно выше официальной статистики. Это связано с тем, что на коронавирус тестируют только граждан, оказавшихся в больнице в тяжелом состоянии.