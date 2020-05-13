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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 14 мая

13 мая
17:41 2020
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Луна находится в Водолее, что обещает жителям Земли множество неожиданностей

О влиянии Луны на нашу планету и всё на ней происходящее говорят и пишут многие. Не подвергаются сомнению лишь зависимость приливов и отливов от ночного небесного светила, все остальные утверждения считаются спорными. Влияние спутника Земли на наше состояние и настроение, на все, происходящее с природой-матушкой – от времени начала цветения плодовых деревьев до цунами, смерчей и извержений вулканов, остается тайной, покрытой мраком. А так как все загадочное всегда притягивает и беспокоит, множество людей стремятся доказать, что все хорошее и плохое в нашей жизни неизменно связано с фазами Луны.

Что же готовит нам царица ночи 14 мая?

Луна находится в Водолее, что обещает жителям Земли множество неожиданностей. 14 мая ваш день будет полон противоречий: прекрасное настроение могут сменять приступы гнева, а щедрость вашей души будет сражаться с внезапно нахлынувшим эгоизмом – и уколов совести не избежать. Вам очень захочется общения, и встреч в этот день будет много, но близко вы подпустите только людей, всецело разделяющих ваши интересы, внимание остальных будет тяготить и даже раздражать. Впечатлительные люди будут капризны, и резкие перепады настроения вымотают их к вечеру эмоционально. А вот людей творческих и увлеченных ждет море открытий и приятных сюрпризов.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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