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Газета "Кишиневские новости"

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Медикам и служащим МВД, заразившимся COVID-19, выделят 6,5 млн леев

13 мая
17:31 2020
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Свыше 400 бюджетников, которые заразились COVID-19 на работе, получат единовременное пособие в 16 тыс. леев

Кабмин выделил средства для 409 сотрудников государственных ведомств и медицинских учреждений, которые заболели COVID-19, выполняя свои служебные обязанности. На эти цели направлено 6,544 млн леев. Пособие в 16 тыс. леев будет выплачено 72 сотрудникам МВД и 337 медикам. По данным правительства, до сих пор выплаты получили 404 человека.

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