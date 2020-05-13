Среда, 13 мая 2020, 18:13

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

Де Ниро: Трампа не волнуют смерти из-за Covid-19

13 мая
16:31 2020
Версия для печати

Известный актер Роберт Де Ниро рассказал BBC, как ему живется в Нью-Йорке во время вспышки Коронавируса при нынешней власти.

Де Ниро сказал, что в этот непростой период он находит «пугающим» то, что президент Трамп не столкнулся с более жесткой критикой, в связи со своей политикой в период пандемии.

«Это напоминает пьесу Шекспира. У нас есть болтливый сумасшедший и люди, пляшущие вокруг него. […] Он просто хочет быть переизбран, его не волнует количество смертей», – заявил Де Ниро.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,76–0,27%
EUR19,29–0,12%
GBP21,80–0,10%
UAH0,67+0,06%
RON3,99–0,23%
RUB0,24–0,03%

Курсы валют в MDL на 13.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд