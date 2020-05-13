Известный актер Роберт Де Ниро рассказал BBC, как ему живется в Нью-Йорке во время вспышки Коронавируса при нынешней власти.

Де Ниро сказал, что в этот непростой период он находит «пугающим» то, что президент Трамп не столкнулся с более жесткой критикой, в связи со своей политикой в период пандемии.

«Это напоминает пьесу Шекспира. У нас есть болтливый сумасшедший и люди, пляшущие вокруг него. […] Он просто хочет быть переизбран, его не волнует количество смертей», – заявил Де Ниро.