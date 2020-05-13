Исполнительный орган ЕС предложил поэтапное открытие границ для поддержки туристического бизнеса, пострадавшего за время пандемии.

Границы по всему миру закрыты, включая свободную для передвижения Шенгенскую зону. Однако ситуация начинает меняться. Из последних стран Австрия и Германия объявили, что с 15-го июня снимают всякие ограничения по пересечению границ.

«Мы сообщаем, что туристическому сезону этим летом быть», – заявил комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.