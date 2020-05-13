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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Звезда Бродвея Ник Кордеро вышел из комы после Covid-19

13 мая
16:06 2020
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По словам его жены Аманды Клоотс, бродвейская звезда Ник Кордеро, сражавшийся с Covid-19 более месяца, вышел из искусственной комы.

Последние несколько недель Аманда Клоотс ежедневно публиковала обновления по состоянию мужа в своем Instagram. «Я не могу выразить, как я счастлива», – поделилась Клоотс в интервью изданию ABC News.

41-летний актер, известный по таким бродвейским хитам, как «Официантка» и «Пули над Бродвеем», находится в отделении интенсивной терапии больницы Седарс-Синай в Лос-Анджелесе с 1 апреля.

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