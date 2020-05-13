По словам его жены Аманды Клоотс, бродвейская звезда Ник Кордеро, сражавшийся с Covid-19 более месяца, вышел из искусственной комы.

Последние несколько недель Аманда Клоотс ежедневно публиковала обновления по состоянию мужа в своем Instagram. «Я не могу выразить, как я счастлива», – поделилась Клоотс в интервью изданию ABC News.

41-летний актер, известный по таким бродвейским хитам, как «Официантка» и «Пули над Бродвеем», находится в отделении интенсивной терапии больницы Седарс-Синай в Лос-Анджелесе с 1 апреля.