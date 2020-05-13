В канун Международного дня семьи Игорь Додон навестил многодетную семью Платон в селе Иордановка Бессарабского района

Супруги Ион и Вероника воспитывают семерых детей в возрасте от года до десяти лет. Глава семьи работает пожарным, в семье три школьника, в сентябре еще один пойдет в первый класс. Президент подарил детям игрушки, книги и сладости.

Также Игорь Додон посетил село Исерлия Бессарабского района, где находится фермерское хозяйство Tanita Agro, занимающееся выращиванием пшеницы, ячменя и подсолнечника. В прошлом году здесь засеяли 400 гектаров пшеницы при средней урожайности в 18 центнеров с гектара и 20 гектаров ячменя при урожайности в 20 центнеров.

Президент побывал и районной больнице Бессарабки. В настоящее время в лечебных учреждениях района находятся 43 пациента, зараженных коронавирусом нового типа. За время эпидемии излечились два человека, скончались трое.

«У персонала районной больницы имеются необходимые средства защиты, однако учреждению требуется современное оборудование, и я обещал оказать поддержку. При этом, благодаря слаженным действиям медиков и местных властей, эпидемиологическая ситуация в регионе остается под контролем», – подчеркнул президент.

После этого Додон навестил 93-летнего Ивана Петровича Коваджи – единственного ветерана, живущего в Бессарабском районе.

«Поздравил ветерана с прошедшим Днём Победы, пожелал здоровья и мира. Кроме того, отправился на Мемориал воинской славы, где возложил цветы в память о павших за освобождение нашей страны от фашизма», – написал Додон в Facebook.