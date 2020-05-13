Среда, 13 мая 2020, 18:12

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Генеральный прокурор Молдовы опроверг слухи о слежке за членами КС

13 мая
15:11 2020
Версия для печати

Обвинения в слежке за членами КС, прозвучавшие из уст некоторых политиков, оказались необоснованными декларациями

Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло в интервью порталу Newsmaker.md.

«Мы это проверили и не установили, что за членами КС вели слежку или прослушивание, или наблюдение – ничего. К сожалению, это были просто декларации, у которых, скорее всего, были политические цели. Декларации без всяких фактов, со ссылкой на каких-то агентов и непонятных людей», – заявил Стояногло.

Он также сообщил, что провел совещание с руководителями правоохранительных структур и попросил их, чтобы они обратили внимание на возможность проведения таких мероприятий (прим. ред. – слежки, прослушивания) неавторизированными структурами.

«Мы будем мониторить эту ситуацию. Я не исключаю, что в условиях, когда люди еще не избавились от страха, который их преследовал многие годы, какие-то частные компании могут этим пользоваться, следить за каким-то человеком, чтобы вызывать у него дискомфорт и страх преследования», – пояснил генеральный прокурор.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,76–0,27%
EUR19,29–0,12%
GBP21,80–0,10%
UAH0,67+0,06%
RON3,99–0,23%
RUB0,24–0,03%

Курсы валют в MDL на 13.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд