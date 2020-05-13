Александр Стояногло подвердил, что деятельность упомянутой в отчете Kroll 2 группы компаний бывшего председателя ДПМ находится в сфере надзора ГП

Генпрокуратура столкнулась с непониманием и определенным сопротивлением при расследовании дела о краже миллиарда со стороны людей, работающих в Национальном банке. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло в интервью порталу «Newsmaker.md».

«Мы столкнулись с непониманием и даже с определенным сопротивлением. Это вынудило нас пойти на активные действия и самим изъять некоторые документы. Мне до сих пор непонятно, почему все эти годы Нацбанк был вне зоны проверок и даже расследования», – пояснил Стояногло.

По его словам, в ходе проводимого расследования проверяется вся имеющаяся информация, в том числе и о «группе интересов Плахотнюка».

«О «группе интересов Плахотнюка» первые упоминания были в отчете Kroll 2. Это группа – один из субъектов нашего расследования. В ближайшее время мы представим об этом достаточно много информации», – сообщил генеральный прокурор.