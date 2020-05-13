Именно такую задачу поставили власти Уханя

Коронавирус, как глобальное бедствие, начал свой путь из этого китайского города. Но уже с 8 апреля в Ухане были сняты все ограничительные меры, возобновлена работа школ и восстановлено движение общественного транспорта. Шесть новых случаев инфицирования вызвали обеспокоенность властей города, которые приняли решение всего за 10 дней взять анализы у всех жителей Уханя, а это ни много ни мало 11 млн человек.

Как сообщает bbc.com, план сплошного тестирования пока на стадии разработки, но некоторые эксперты считают его выполнение вполне реальным, так как миллионы жителей города уже были протестированы ранее.