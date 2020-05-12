Вторник, 12 мая 2020, 00:59

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Европейские страны открывают авиасообщение

12 мая
22:46 2020
Версия для печати

Вслед за Прагой Любляна открыла авиасообщение

Кабинет министров Словении 12 мая отменил введенный с 17 марта запрет на пассажирские авиаперелеты. Как и большинство европейских государств, Словения ввела жесткие карантинные меры с 17 марта. В итоге были закрыты границы со всеми соседними государствами. Однако, спустя два месяца, режим ограничений снимается, в первую очередь в тех областях, где запреты ощущаются острее всего.

Компания “Чешские авиалинии” возобновляет с понедельника, 18 мая, международные рейсы в Париж, Франкфурт, Стокгольм и Амстердам,  с 24 мая к ним добавятся полеты в Киев, а с 25 мая – в Одессу и Бухарест.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,96+1,23%
EUR19,49+1,58%
GBP22,02+0,65%
UAH0,67+1,52%
RON4,04+1,51%
RUB0,24+1,66%

Курсы валют в MDL на 12.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд