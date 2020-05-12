Вслед за Прагой Любляна открыла авиасообщение

Кабинет министров Словении 12 мая отменил введенный с 17 марта запрет на пассажирские авиаперелеты. Как и большинство европейских государств, Словения ввела жесткие карантинные меры с 17 марта. В итоге были закрыты границы со всеми соседними государствами. Однако, спустя два месяца, режим ограничений снимается, в первую очередь в тех областях, где запреты ощущаются острее всего.

Компания “Чешские авиалинии” возобновляет с понедельника, 18 мая, международные рейсы в Париж, Франкфурт, Стокгольм и Амстердам, с 24 мая к ним добавятся полеты в Киев, а с 25 мая – в Одессу и Бухарест.