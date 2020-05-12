В среду, 13 мая 2020 в Кишиневе погода будет такой:

ночью температура воздуха +9…+11°C, осадков не ожидается, ветeр умеренный, на небе, местами, небольшие облака;

утром воздух прогреется до +10…+13°C, осадков не ожидается, ветeр слабый, небольшие облака;

днём воздух прогреется до +14…+17°C, осадков не ожидается, ветeр слабый, небо чистое;

вечером температура воздуха опустится до +11…+14°C, осадков не ожидается, ветeр умеренный, на небе, местами, небольшие облака.

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