День апостола Якова Теплого

В среду, 13 мая 2020 года, православная церковь чтит память Якова Зеведеева и этот день называют еще Днем апостола Якова Теплого – одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Наряду с апостолами Петром и Иоанном, Иаков был единственным свидетелем Преображения Христова и Гефсиманского борения.

Что запрещено делать в День Якова Теплого 13 мая 2020 года? Начиная с 13 мая и на ближайшие 30 дней не рекомендуется жениться и свататься, нельзя поминать прошлое, особенно плохие события, иначе они могут вернуться в вашу жизнь. Нельзя проводить ремонтные работы: даже мелкая починка не продержится долго и может привести к травмам, не стоит в этот день отправляться в далекое путешествие – в дороге можно заболеть.

Приметы в День Якова Теплого:

Сны в ночь с 12 на 13 мая часто исполняются в течение 9 ближайших дней.

Звездное небо в эту ночь предвещает обильный урожай.