Таковы данные социологического исследования «Социальная солидарность в контексте пандемии COVID-19», реализованного Ассоциацией социологов и демографов. На вопрос респондентам о наибольшем доверии политикам 36,8% из определившихся указали Игоря Додона, на втором месте оказалась Майя Санду – с 15,1%. Премьер Ион Кику заручился доверием 14%, а столичный градоначальник – 8% опрошенных сограждан. В пятерку лидеров вошел и председатель ДПМ Павел Филип – у него уровень доверия составляет 6,6%.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный получила 6%, за ней следуют мэр Бельц Ренато Усатый – с 5,8% и Андрей Нэстасе – 2,8%.

Такие политики как Владимир Воронин, Октавиан Цыку, Илан Шор и Ирина Влах были отмечены не более, чем 1% респондентов. 9,7 % опрошенных заявили, что не доверяют никому, а 4% затруднились ответить.

Телефонный опрос проводился с 1 по 7 мая при выборке в 1141 человек из 418 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.